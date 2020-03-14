امريكا استهدفت مطار كربلاء بـ

2020/03/14 | 11:35 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

اتهم النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، اميركا واسرائيل باستخدام اسلحة جرثومية باستهدافها لمطار كربلاء .

وقال الموسوي في بيان :"لدينا معلومات خطرة بخصوص استخدام الطائرات الامريكية والاسرائيلية لصواريخ تحمل أسلحة جرثومية في ضربها مطار كربلاء الخالي من التواجد العسكري الذي يقع و...

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