2020/03/14 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت صلية من صواريخ الكاتيوشا، القوات الأمريكية في قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.وقال مصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، إن “15 صاروخاً استهدفت، صباح اليوم، القوات الأمريكية المتمركزة في أحد جوانب قاعدة التاجي”.وأضاف أن “أعمدة الدخان تصاعدت من أماكن الاستهداف، فيما لم يعرف عدد الضحايا لغاية الآن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف معسكر التاجي بـ15 صاروخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف معسكر التاجي بـ15 صاروخ كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).