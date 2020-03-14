2020/03/14 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لامرأتين خلال مراجعتهما لمستشفيات الكندي والزعفرانية.وقال الساعدي، في بيان، ان “مستشفى الزعفرانية استقبلت حالة مرضية لامرأة تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وضيق التنفس من اهالي المنطقة”.وكان لها تاريخ ملامسة مع شقيقة لها وافدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة : تسجيل اصابتين جديدة لامرأتين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة : تسجيل اصابتين جديدة لامرأتين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).