بعد تسجيل إصابتين جديدتين.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 95 حالة

2020/03/14 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، السبت، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لامرأتين خلال مراجعتهما لمستشفيات الكندي والزعفرانية.وقال الساعدي، في بيان، إن “مستشفى الزعفرانية استقبلت حالة مرضية لامرأة تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وضيق التنفس من اهالي المنطقة، وكان لها تاريخ ملامسة مع شقيقة لها وافدة من […]

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