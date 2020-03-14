منصات سحابية.. للجيل الخامس.. مارك بيرجن

2020/03/14 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: مارك بيرجن أقام الذراع السحابي لجوجل شراكة مع شركة «إيه تي آند تي» في مجموعة من منتجات الأعمال سيتم تنفيذها عبر شبكات الجيل الخامس، وهي أحدث رابطة بين عمالقة التكنولوجيا وشركات الاتصالات اللاسلكية على أمل الاستفادة من إطلاق الاتصال الأسرع.ويوم الخميس الماضي، قالت شركة جوجل، التابعة لشركة «ألفابت» القابضة، وشركة «إيه تي آند […]

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