2020/03/14 | 11:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في بغداد يوم السبت بان قصفا "عنيفا" طال معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية والذي تتواجد فيه قوات أميركية، وذلك بعد 3 أيام من قصف مشابه اسفر عن مقتل وإصابة جنود أميركيين وبريطانيين.

وقال المصدر لـ"شفق نيوز"، إن "معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، تعرض صباح اليوم، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف القوات الأميركية المتواجدة في المعسكر".

وبحسب المصدر، فان "الجناح الأميركي في المعسكر استُهدف بنحو 18 صاروخاً"، مضيفا أن "أعمدة النار والدخان تتصاعد من منشآت المعسكر".

ولم يتبين حتى الآن عدد الإصابات التي نتجت عن القصف.

يشار إلى أن معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، تعرض مساء الاربعاء الماضي، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، أسفر عن مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني من قوات التحالف الدولي، بالإضافة إلى إصابة 12 عنصرا آخرين، وهو ما دفع بالطيران الامريكي إلى تنفيذ ضربات جوية على مواقع امنية وعسكرية تابعة للقوات العراقية والحشد الشعبين واستهدف ايضا مطار كربلاء- قيد الانشاء-.

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