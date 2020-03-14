2020/03/14 | 11:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تعلن الحصيلة الأولية لقصف معسكر التاجي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تعلن الحصيلة الأولية لقصف معسكر التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).