مصدر: سقوط 11 صاروخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي

2020/03/14 | 11:44 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بأن 11 صاروخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي شمال بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "11 صاروخ كاتيوشا سقطت، اليوم، على معسر التاجي شمالي العاصمة بغداد"، فيما لم يصدر يوضح المصدر اي معلومات اخرى عن الموضوع.واعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء الماضي، عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما ذكرت وسائل اعلام، ان جنديين امريكيين وبريطاني قتلوا بالقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي.





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