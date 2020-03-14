مسؤولون عراقيون: إطلاق صواريخ على معسكر التاجي للمرة الثانية خلال أيام

2020/03/14 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون عراقيون، السبت، إن "صواريخ أطلقت على معسكر التاجي"، للمرة الثانية خلال أيام.

وطلب المسؤولون العراقيون، الذين تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس، الإبقاء على هوياتهم سرية "بسبب التعليمات".

ونقلت وكالة فرانس برس، بدورها، عن مصدر أمني راقية قوله إن "صاروخي كاتيوشا أطلقا على المعسكر".

ولم تعرف الخسائر الناجمة عن القصف بعد.

وتسبب إطلاق صواريخ على المعسكر، الأربعاء، في قتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي، أميركيين وبريطاني.

وفجر الجمعة، قصفت طائرات أميركية خمسة مواقع لكتائب حزب الله وميليشيات أخرى في بابل وكربلاء ردا على هجوم على معسكر التاجي، قتل فيه أميركيان وجندية بريطانية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن الغارات استهدفت منشآت في العراق تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله، التي يحملها المسؤولون الأميركيون مسؤولية الهجوم على المصالح الأميركية في العراق.

ووصف البنتاغون الضربات بأنها "دفاعية ونسبية واستجابة مباشرة للتهديد" الذي تشكله الميليشيات المدعومة من إيران.

وقال وزير الدفاع مارك إسبر في البيان "إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا".

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