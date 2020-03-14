السفارة الأميركية تلغي مواعيد مقابلات خدمات المواطنين الأميركيين في القنصلية بأربيل

2020/03/14 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغت السفارة الأميركية في العراق مواعيد مقابلات التأشيرات ومقابلات خدمات المواطنين الأميركيين في القنصلية الأميركية العامة في أربيل للفترة من 15-19 مارس الحالي، "نظرا للتوترات الإقليمية المتزايدة واتباع إجراءات الحيطة والحذر".

ودعت السفارة الأميركيين إلى"مراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة"، و"الحد من التحركات" و"أن يكونوا على بينة من محيطهم".

وقال بيان للسفارة إنه "يجب على المتقدمين إعادة جدولة مواعيدهم عبر الإنترنت"، فيما دعت الأميركيين المقيمين في إقليم كردستان العراق من المحتاجين لخدمات الطوارئ التواصل عبر البريد الإلكتروني".

وأكد البيان، أن "سفارة الولايات المتحدة في بغداد لا تزال مغلقة لخدمة المراجعين".

وأصدرت السفارة الأميركية في بغداد تحذيرات عدة في أوقات متفرقة من هذا العام، كان أهمها نبأ إغلاقها بعد اعتداء عناصر الميليشيات العراقية الموالية لإيران على محيطها في ديسمبر الماضي.

وحتى اليوم، اضطرت السفارة إلى تحويل موقع تقديم خدماتها القنصلية إلى قنصليتها في أربيل.

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