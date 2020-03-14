2020/03/14 | 11:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران تستدعي السفير السويسري لديها على خلفية الاتهامات الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تستدعي السفير السويسري لديها على خلفية الاتهامات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تستدعي السفير السويسري لديها على خلفية الاتهامات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).