2020/03/14 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تطمئن المواطنين بشأن الحد من زحف الجراد الصحراوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تطمئن المواطنين بشأن الحد من زحف الجراد الصحراوي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تطمئن المواطنين بشأن الحد من زحف الجراد الصحراوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).