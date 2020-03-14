الحركة التقدمية الكويتية - تاريخ يستحق أن يوُثقّ ... بيان الحركة التقدمية الكويتية في الذكرى 45 لتأسيس حزب اتحاد الشعب

2020/03/14 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحركة_التقدمية_الكويتية تاريخ يستحق أن يوُثقّ ...ونضال مستمر )توثيق تاريخي لمسيرة 45 عاماً( في مثل هذا اليوم الرابع عشر من مارس من العام 1975 أي قبل نحوخمسة وأربعين عاماً تأسس حزب الطبقة العاملة في الكويت تحت اسم"حزب اتحاد الشعب في الكويت"، وفي مثل هذا اليوم كذلك من العام 2010أي قبل عشر سنوات انطلقت حركتنا التقدمية الكويتية، التي هي الامتداد التاريخي لذلك الحزب العمالي.ولم يكن تأسيس حزبن......

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