مديحه الأعرج - شوارع التفافية للفلسطينيين في سياق بناء نظام للفصل العنصري في الضفة الغربية

2020/03/14 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 5/3/2020-13/3/2020اعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي يناير / كانون الثاني من العام الماضي قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، شوطا في سياسة الفصل العنصري ، التي تمارسها في الضفة الغربية المحتلة ، بعد افتتاحها شارعًا خاصًا بالمستوطنين إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة ، دون السماح للفلسطينيين بعبوره ( شارع "4370" ) وهو شارع......

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