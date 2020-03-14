رضي السماك - كورونا بين الصين والرأسمالية الأميركية

2020/03/14 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضي_السماك هاهي البشرية على وشك إكمال مائة يوم من العزلة الاختيارية أو الموجهة منذ أول ظهور لڤ-;-يروس كورونا في الصين أواسط كانون الأول / ديسمبر الماضي ، وبالرغم من الأخبار المبشرة بنهاية قريبة له ، إلا أن لا أحد من العلماء بوسعه الجزم حتى اللحظة بأننا لن نكمل مائة يوم من عزلة ثانية قد تمتد بنا حتى تموز / يوليو القادم ، ولربما حالت بين المقتدرين منهم وتوقهم الشديد للأصطياف بعد أيام طويلة عجاف ؛ وإن......

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