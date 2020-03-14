2020/03/14 | 11:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اخرج مسؤولوا متحف الشمع الشهير في هولندا تمثال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خارج المتحف والبسوه كمامة، جوابا على منعه دخول الاوربيين الى امريكا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحف الشمع يخرج تمثال ترامب الى الخارج ويضع على انفه الكمامة.. تعرف على السبب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحف الشمع يخرج تمثال ترامب الى الخارج ويضع على انفه الكمامة.. تعرف على السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).