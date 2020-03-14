كازاخستان تسجل اصابتين جديدتين بكورونا

2020/03/14 | 11:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت كازاخستان، اليوم السبت، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 6 أشخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، دياس أحمد شريف في تصريح صحفي، إنه ثبتت إصابة رجل في الـ62 من العمر، وصل إلى مدينة ألما آتا جنوب شرقي البلاد قادما من موسكو الثلاثاء الماضي، وذلك إضافة إلى اكتشاف إصابة امرأة وصلت إلى العاصمة نور سلطان ضمن رحلة جوية من وارسو، مضيفا أن جميع الحالات خاضعة للحجر الصحي حاليا.

وكانت السلطات الكازاخية قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء كافة الفعاليات والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

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