الخارجية تستدعي سفيري واشنطن ولندن وتشكو دولهما لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي

2020/03/14 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اجتماعا طارئا بحضور وكلاء الوزارة ومستشاريها لتدارس الإجراءات بشأن الاعتداء الأميركي الأخير.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إن الوزير الحكيم وجّه باستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى بغداد، مبينا أن … Readmore

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