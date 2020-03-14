الاتحاد الإنجليزي يخطط لقرار صادم يطيح بأحلام ليفربول

2020/03/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

رجَّح رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جريج كلارك، أنَّ إلغاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كامل، سيكون الحل الأقرب للواقعية من أن يتم تأجيل اللقاءات القادمة ولعبها في وقت لاحق.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن كلارك قوله لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنَّه لا يتوقع استمرار الموسم الحالي من المنافسة بعد تفشي فيروس كورونا الذي صار يؤثّر على جميع مسابقات كرة القدم.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد اجتمعت في حضور كلارك، بشكل طارئ لتعلن تأجيل جميع المسابقات المحلية حتى الثالث من أبريل، بعد إصابة مدرب أرسنال، أرتيتا، وأودوي لاعب تشيلسي بفيروس كورونا.

وفي حالة اتخاذ قرار بإلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي، فإنَّ هذا القرار سيمثل صدمة كبيرة لنادي ليفربول وجماهيره، خاصة أنَّ النادي يسعى للفوز بقلب مسابقة الدوري منذ ثلاثين عامًا دون جدوى، إلا أنَّه نجح هذا الموسم في تقديم مستويات مميزة للغاية وتغلّب على جميع منافسيه الرئيسيين ليتمكن من اعتلاء الصدارة منذ بدء الموسم الحالي وحتى الآن.

وجمع فريق ليفربول 82 نقطة بعد مرور 29 جولة من عمر الدوري الإنجليزي، وهو يتفوق بفارق كبير عن مانشستر سيتي الذي يعد أقرب ملاحقيه باحتلاله المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ما يعني عمليًا أحقية ليفربول في الفوز بلقب مسابقة الدوري، إلا أنَّ أي قرار بإلغاء المسابقة سيقضي على أحلام «الريدز» تمامًا، وسيعيد الأمور لنقطة الصفر من جديد.

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