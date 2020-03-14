العمليات المشتركة تعلن إصابة منتسبين اثنين بقيادة الدفاع الجوي اثر استهداف معسكر التاجي

2020/03/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت (14 آذار، 2020) إصابة منتسبين اثنين بقيادة الدفاع الجوي، إثر استهداف معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "معكسر التاجي تعرض لقصف صاروخي"، مشيرة الى ان "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي".

قبيل ذلك، أفاد مصدر أمني، السبت (14 آذار 2020)، بسقوط اكثر من 12 صاروخا على معسكر التاجي شمال بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من 12 صاروخا سقط على معسكر التاجي، الذي يضم قواعد عسكرية امريكية شمال بغداد".

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت (14 آذار 2020)، بسقوط اكثر من 12 صاروخا على معسكر التاجي شمال بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من 12 صاروخا سقط على معسكر التاجي، الذي يضم قواعد عسكرية امريكية شمال بغداد".

بغداد اليوم-الانبار

نفذت قوة من الحشد الشعبي، والجيش، السبت (14 آذار، 2020) عملية دهم وتفتيش في صحراء غرب الانبار.

وذكر إعلام الحشد الشعبي، أن "قوة من حشد الأنبار متمثلة بفوج الرمادي الثاني بالاشتراك مع الجيش العراقي نفذت، اليوم، عمل

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أن هناك عمليات انقاذ ورفع للجثث للمواقع التي تعرضت للاعتداء الأمريكي، مبينة أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في لقاء متلفز، تابعته (بغداد ا

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