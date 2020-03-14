2020/03/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يعاني فريق ريال مدريد من إصابة 4 من نجومه، ولذلك ربما يكون توقف المنافسات في الدوري الإسباني ودو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ريال مدريد المستفيد الاكبر من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
يعاني فريق ريال مدريد من إصابة 4 من نجومه، ولذلك ربما يكون توقف المنافسات في الدوري الإسباني ودو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ريال مدريد المستفيد الاكبر من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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