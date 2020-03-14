2020/03/14 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس متباين بين الغائم والغائم الجزئي مع فرصة لتساقط الامطار خلال اليومين المقبلين في عموم مناطق البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 11:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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