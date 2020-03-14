استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا مجدداً

2020/03/14 | 11:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف معسكر التاجي في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم.

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