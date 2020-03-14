طهران تستدعي السفير السويسري..والسبب تصريحات ترامب 

2020/03/14 | 11:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي عن استدعاء السفير السويسري بطهران امس الجمعة بصفة ان بلاده راعية للمصالح الاميركية في ايران، وذلك احت...

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