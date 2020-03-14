هل صدقت تنبؤات الحايك عن الـ 2020؟

2020/03/14 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمنجم ميشال حايك متحدثا عن توقعاته للعام 2020.وقال حايك في الفيديو: “أعتبر هذه السنة سنة الـ”جنون”، مشيرا في فيديو آخر إلى أن “هذا الجنون سنشهده في السوبرماركت والمصارف والمدارس.” ويشار في هذا السياق إلى انتشار فيديوهات، في وقت سابق، لتهافت المواطنين على السوبرماركت قبيل بداية أزمة […]

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