شاهد .. قصف معسكر التاجي بالصواريخ

2020/03/14 | 11:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد ذكرت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم، إن وابلا من الصواريخ أصاب معسكر التاجي للقوات الأميركية في هجوم هو الثاني هذا الأسبوع.وذكر مصدر أمني أن صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة التاجي التي تستقبل قوات أميركية للمرة الثانية.

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