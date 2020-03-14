العمليات المشتركة: تعرض معسكر التاجي لقصف صاروخي

2020/03/14 | 11:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، إصابة منتسبين اثنين بقيادة الدفاع الجوي، إثر استهداف معسكر التاجي، شمالي بغداد.وذكرت القيادة، في بيان تلقته وكالة صدى، أن “معكسر التاجي تعرض لقصف صاروخي”.وأضافت، أن “النتيجة الأولية للقصف جريحين من قيادة الدفاع الجوي”.

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