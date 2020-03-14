2020/03/14 | 11:59 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زراعة ذي قار تتوقع تسويق 240 الف طن من الحنطة للموسم الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 11:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة ذي قار تتوقع تسويق 240 الف طن من الحنطة للموسم الحالي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة ذي قار تتوقع تسويق 240 الف طن من الحنطة للموسم الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).