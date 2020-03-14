صحفي بريطاني: محمد ابن سلمان يستخدم أسلوب أسلافه بالقمع

2020/03/14 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “إندبندنت” مقالا للصحافي روبرت فيسك، يقول فيه إن السعودية لم تكن أبدا واحة أمان كما يقول حكامها، بل على العكس كانت بلد انقلابات وانقلابات مضادة.ويعلق فيسك في مقاله، على أخبار الاعتقالات التي لم تعترف بها المملكة لعدد من الأمراء البارزين، الذين اتهمهم ولي العهد محمد بن سلمان بالتآمر لقلب الحكم.ويتساءل الكاتب […]

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