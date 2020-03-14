حلبجة تعلن خبرا غير سار عن أول حالة اصابة لها بكورونا

2020/03/14 | 12:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الصحة في محافظة حلبجة يوم السبت ان المصاب بفيروس كورونا المستجد تم فرض الحجر الصحي عليها سابقا ولكن بعد انقاء مدة الحجر اخضع للفحص مرة اخرى وتبين انه حامل لفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان "ذلك المواطن منطقة تويله واثناء عودته من ايران تم فرض الحجر الصحي عليه مباشرة وبعد اتمامه الايام الـ14 في الحجر تم اخضاتعه مرة اخرى للفحص المخبري".

واوضح البيان ان مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية ابلغتنا بإخضاع ذلك الشخص للفحص مرة اخرى، مشيرا الى ان نتائج الفحص الثاني ظهرت موجبة وانه حامل لفيروس كورونا

وتابع البيان انه للحفاظ على سلامة اسرة المصاب تم فرض الحجر الصحي على افرادها داخل منزلهم.

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