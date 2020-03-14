2020/03/14 | 12:22 - المصدر: الغد برس

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العمليات المشتركة تؤكد تعرض معسكر التاجي لقصف صاروخي

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العمليات المشتركة تؤكد تعرض معسكر التاجي لقصف صاروخي

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