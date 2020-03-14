بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء تقرر استمرار إيقاف التبادل التجاري مع إيران والكويت حتى اشعار آخر

2020/03/14 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (14 آذار 2020)، على دعوة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، لجعل يوم غد بوم للصلاة والدعاء.

وقال الصدر في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "اقف اليوم مندهشا لما ارى ا

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت السفارة الامريكية في بغداد، السبت (14 آذار 2020)، تنبيها أمنيا لرعاياها في العراق بسبب التوترات الإقليمية المتزايدة في المنطقة.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، قائلة :"نظرًا للتوترات الإقليمية المتزايدة

بغداد اليوم -بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة، سالم الطفيلي، الجمعة (13 آذار، 2020) ان اللجنة السباعية التي تشكلت مؤخرا سترسل ثلاثة مرشحين خلال الايام المقبلة الى رئاسة الجمهورية من اجل تكليف أحدهم.





وقال الطفيلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان

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