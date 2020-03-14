بالصور.. العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي ببغداد

2020/03/14 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عثرت القوات الأمنية، السبت (14 آذار 2020)، على منصة الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد,

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق العثور على منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت مسكر التاجي، الذي يضم قوات عراقية وامريكية.

وأفاد مصدر أمني، اليوم، بسقوط اكثر من 12 صاروخا على معسكر التاجي شمال بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من 12 صاروخا سقط على معسكر التاجي، الذي يضم قواعد عسكرية امريكية شمال بغداد".

عقب ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت (14 آذار، 2020) إصابة منتسبين اثنين بقيادة الدفاع الجوي، إثر استهداف معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "معكسر التاجي تعرض لقصف صاروخي"، مشيرة الى ان "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي".

وأضاف أن "الصواريخ أطلقت من سبع منصات إلا أن بعضاً منها لم تنطلق".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت (14 آذار، 2020) إصابة منتسبين اثنين بقيادة الدفاع الجوي، إثر استهداف معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "معكسر الت

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت (14 آذار 2020)، بسقوط اكثر من 12 صاروخا على معسكر التاجي شمال بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من 12 صاروخا سقط على معسكر التاجي، الذي يضم قواعد عسكرية امريكية شمال بغداد".

بغداد اليوم-الانبار

نفذت قوة من الحشد الشعبي، والجيش، السبت (14 آذار، 2020) عملية دهم وتفتيش في صحراء غرب الانبار.

وذكر إعلام الحشد الشعبي، أن "قوة من حشد الأنبار متمثلة بفوج الرمادي الثاني بالاشتراك مع الجيش العراقي نفذت، اليوم، عمل

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