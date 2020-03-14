2020/03/14 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة الحفر العراقية، السبت، (14 آذار 2020)، انجاز حفر بئر نفطي في حقل الرميلة الشمالية بعمق ٢٤٩٠ مترا.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الملاكات الفنية والهندسية لشركة الحفر العراقية، أنجزت، عمليات حفر البئر النفطي R-710 في حقل الرميلة الشمالية النفطي في البصرة لصالح هيأة تشغيل حقل الرميلة باستخدام جهاز الحفر IDC - 43 ذي القدرة الحصانية 1000 HP بعمق ٢٤٩٠ مترا".

وتابعت أن "غرض الانتاج من مكمن المشرف وسوف ينتقل الجهاز الى القاعدة HR-35 لحفر بئر نفطي جديد في نفس الحقل".

بغداد اليوم-بغداد

علن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، السبت، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لامرأتين خلال مراجعتهما لمستشفيات الكندي والزعفرانية.

وقال الساعدي، في بيان، إن "مستشفى الزعفرانية استقبلت حالة مرضية لام

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، السبت، بمصرع واصابة 4 زائرين في حادث مروي بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)،إن "4 زائرين تعرضوا لحادث مروري على الطريق الرابط بين الشطرة- والنصر، ادى إلى مصرع منهم وجرح&n

بغداد اليوم-الانبار

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، السبت (14 آذار 2020)، تشكيل مفارز طبية في جميع مداخل المحافظة بالإضافة الى المفارز الموجودة في المنافذ الحدودية (منفذ طريبيل والقائم وعرعر).

وبحسب الوثيقة الصادرة عن صحة المحافظة، "تكون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعمق 2490 متراً.. العراق يعلن انجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الرميلة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعمق 2490 متراً.. العراق يعلن انجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الرميلة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).