العراق: استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا مجدداً

2020/03/14 | 12:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف معسكر التاجي في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم.

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