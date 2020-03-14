2020/03/14 | 12:22 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استهدف معسكر التاجي في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا مجدداً ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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