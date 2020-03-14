الجزائر تسجل حالة وفاة ثالثة بكورونا

2020/03/14 | 12:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا تخص امرأة عمرها 51 عامًا.

وقال بيان لوزارة الصحة، إنه جرى "تسجيل 10 حالات مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 37 حالة منها 3 وفيات".

وأتى الإعلان ليزيد من الجدل محليا بعدما حصد الفيروس 3 ضحايا، في وقت شهدت جامعة الجزائر حالة من الإرباك بعد الاشتباه في إصابة طالبين بكورونا.

ودعت السلطات مواطنيها في وقت سابق، إلى تحاشي السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا للوباء.

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