مجلس الاتحاد الروسي يحظر على أعضائه مغادرة البلاد بسبب كورونا

2020/03/14 | 12:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم السبت، عن فرض حظر على أي رحلات خارجية لأعضاء المجلس في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت ماتفيينكو في تصريح صحفي إن "الحظر الجديد يقضي بمنع أعضاء مجلس الاتحاد من مغادرة البلاد إلا في حالات استثنائية"، مشيرة إلى أنه "في مثل هذه الحالات يتعين على البرلمانيين التقدم إليها بطلب رسمي للحصول على موافقتها".

وأكدت "فرض حظر على زيارات الوفود الأجنبية من الدول التي تمر بظروف سيئة بسبب تفشي كورونا في أراضيها، بالإضافة إلى فرض قيود إضافية على منح تأشيرات لدخول مقر مجلس الاتحاد في موسكو"، مشيرة إلى أن "الغرفة العليا للبرلمان الروسي صادقت على هذه الإجراءات أمس الجمعة".

ولفتت إلى "غياب أي سبب للذعر"، مشددة على أن "السلطات الروسية تقدم كافة المعلومات عن مساعي مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وتتخذ إجراءات كافية وفعالة لمحاربة الوباء".

ودعت ماتفيينكو "المواطنين إلى عدم التقليل من خطورة الفيروس الجديد الذي بدأ بالتفشي أواخر كانون الاول من مدينة ووهان الصينية، وسجلت في روسيا حتى الآن 45 حالة إصابة به".

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