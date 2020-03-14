معتصم حمادة - «المشتركة» والمعادلة الوطنية

2020/03/14 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتصم_حمادة ماذا يفيد الأعمى لو يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة والقطة غير موجودة أصلاً ■-;-انقسم الموقف الفلسطيني، خارج الـ 48، من خوض الانتخابات الإسرائيلية التشريعية، بين من أيّد «القائمة المشتركة» وثمن دور الأحزاب العربية في تشكيل كتلة انتخابية موحدة.ودعا إلى الالتفاف حولها بكل الطاقات الممكنة، وبين من دعا إلى مقاطعة الانتخابات، وفق وجهة نظر تقول بأن هذا يعني الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وأن من ......

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