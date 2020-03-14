القمة المقررة بين إردوغان وماكرون وميركل ستعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

2020/03/14 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعقد يوم الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية قمة مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستكون رباعية في حال تمكّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الانضمام إليها.وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت في وقت سابق أن إردوغان سيستقبل ماكرون وميركل في […]

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