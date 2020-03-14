مصدر لـ”العهد نيوز”: مصرع وإصابة خمسة من زوار الإمام الكاظم (ع) شمالي الناصرية

2020/03/14 | 12:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت، بأن حادث سير قد حدث لزوار الإمام الكاظم الذين يسيرون مشيا على الأقدام باتجاه بغداد لاداء الزيارة.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “حادث السير قد حصل بين مدينة الشطرة والنصر، شمالي الناصرية، وقد أودى بحياة زائر وإصابة أربعة زائرين أخرين بجروح متفاوتة”.[…]

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