وزارة الزراعة تؤكد ايقاف زحف اسراب الجراد باتجاه المساحات الزراعية

2020/03/14 | 12:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، السبت، ايقاف زحف اسراب الجراد باتجاه المساحات الزراعية، مشيرة الى عدم وجود اضرار في المحاصيل، نوهت الى ان لديها كل المعدات والكوادر البشرية للحد من الجراد الصحراوي الذي قدم الى العراق لاول مرة منذ سنين.وقالت الوزارة في بيان تلتقه وكالة صدى، “جهودها الأستثنائية تتواصل في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي القادم من

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