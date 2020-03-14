العمليات المشتركة تعلن الحصيلة الأولية لقصف معسكر التاجي شمال بغداد

2020/03/14 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، سقوط جريحين من قيادة الدفاع الجوي في حصيلة أولية للقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي قبل قليل.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن القيادة أن “معكسر التاجي تعرضت لقصف صاروخي”، مشيرةً إلى أن “النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي”.في وقت سابق من اليوم السبت، بأن 11 صاروخ […]

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