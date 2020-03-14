القانونية النيابية تحدد موعد إنجاز الفقرة الوحيدة المتبقية من قانون الانتخابات

2020/03/14 | 12:39 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

أعلنت اللجنة القانونية النيابية انها تواصل عملها لاستكمال الفقرة الوحيدة المتبقية من قانون انتخاباتمجلس النوابالخاصة بالدوائر المتعددة ونوعيتها وعدد المقاعد في كل محافظة ، خلال اسبوعين ، بعد بداية الفصل التشريعي الثاني.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، في تصريح صحفي :...

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