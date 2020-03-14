بالفيديو .. الشرطة تلاحق بحرينيات هربن من الحجر الصحي

2020/03/14 | 12:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر هروب بحرينيات من حجر صحي بالمملكة .

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