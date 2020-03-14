هجومٌ صاروخيٌ جديدٌ على قاعدة “التاجي”، والضحايا من الجيش العراقي

2020/03/14 | 12:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، إصابة منتسبين اثنين بقيادة #الدفاع_الجوي التابعة للجيش العراقي، إثر استهداف “معسكر التاجي” شمالي #بغداد، بصواريخ مجهولة.وذكرت القيادة، في

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