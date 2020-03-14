صحة الأنبار تكشف لـ”العهد نيوز” عن أولى إجراءاتها للحيلولة دون انتقال فايروس كورونا

2020/03/14 | 12:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أخضعت دائرة صحة محافظة الأنبار، اليوم السبت ، كافة مداخلها لأجراء الفحص الطبي للوافدين اليها من خارج المحافظة في اول اجراء لها للحيلولة دون انتقال مرض كورونا الى مدن المحافظة .وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة الأنبار انس العاني في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “دائرة صحة الأنبار باشرت بنشر مفارز […]

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