حلبجة تسجل أول إصابة بفيروس كورونا في المحافظة

2020/03/14 | 12:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الصحة في محافظة حلبجة، السبت، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، مبينة أن الرجل كان قد عاد من إيران مؤخراً وخضع للحجر الصحي وأظهرت التحاليل أنه مصاب بالفيروس.وقالت المديرية في بيان لها، ان “المواطن كان في ايران وعند عودته تم فرض الحجر الصحي عليه مباشرة، وبعد اتمامه 14 يوماً في الحجر، تم

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