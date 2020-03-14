سياسي لـ”العهد نيوز”: الوجود الامريكي هو سبب تعطيل الحكومة العراقية وعلى واشنطن تحمل ضريبة بقائها

2020/03/14 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المحلل السياسي عباس العرداوي، الى ان الوجود الامريكي في العراق هو السبب الرئيسي في تعطيل عمل الحكومة.وقال العرداوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “تعطيل العملية السياسية في العراق هو بسبب التواجد الامريكي والضغط بشكل كبير حتى في تركيب الحكومة” لافتا الى ان “الرسالة العراقية واضحة وهي رسالة شعب يرفض التواجد الامريكي […]

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