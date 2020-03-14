بعد غياب السياح ..شاهد ..مئات القرود تغزو شوارع تايلاند بحثا عن الطعام

2020/03/14 | 12:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشر موقع " صن " البريطاني مقطع فيديو يظهر مئات القرود تنزل إلى الشارع في تايلاند للبحث عن الطعام بعد غياب السياح الذين يطعمونهم عادةً.

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