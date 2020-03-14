القبض على متهمين اثنين اختطفا حدثاً في بغداد

2020/03/14 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (14 آذار 2020)، القبض على متهمين اثنين قاما باختطاف حدث ومساومة ذويه على ’’فدية’’، في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من مكتب الكاظمية في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين في جانب الكرخ من بغداد، لقيامهما بخطف طفل حدث ومساومة ذويه على مبلغ من المال مقابل اطلاق سراحه".

وأضافت، أنه "بعد اجراء التحقيق الاصولي معهما اعترفا بجريمتهما، وقد تم عرض اوراقهما التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق احكام المادة (٤٢١ق.ع)".

بغداد اليوم-بغداد

عثرت القوات الأمنية، السبت (14 آذار 2020)، على منصة الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد,

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق العثور على منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت مسكر التاجي، الذي يضم قوات عراقية وامر

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت (14 آذار، 2020) إصابة منتسبين اثنين بقيادة الدفاع الجوي، إثر استهداف معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "معكسر الت

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت (14 آذار 2020)، بسقوط اكثر من 12 صاروخا على معسكر التاجي شمال بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من 12 صاروخا سقط على معسكر التاجي، الذي يضم قواعد عسكرية امريكية شمال بغداد".

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